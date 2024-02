Joan Laporta ha cargado duramente contra el Real Madrid por el 'caso Negreira'. El presidente del FC Barcelona ha acusado al equipo blanco de "cinismo" en una entrevista concedida a 'RAC 1' en la mañana de este viernes.

"El Madrid no se está portando bien. Está haciendo un ejercicio de cinismo. Resulta que ahora el juez extiende el proceso de instrucción a instancias del Real Madrid. Como el Madrid se personó, les permiten solicitar al juicio que extienda el periodo de instrucción...", ha dicho Laporta.

Y sigue en su 'ataque': "El Madrid no está para hablar mucho en cuanto a la relación con el poder que ha gobernado los árbitros, sólo hace falta ver los presidentes que hubo durante 70 años. El caso Negreira es llamativo, pero vayamos a la realidad. Nosotros pagamos por unos informes arbitrales, no para comprar partidos. Yo no conocía ni a Negreira personalmente".

"Nosotros ya hemos demostrado que es un asesoramiento arbitral. Los que dicen que compramos árbitros que vayan a las declaraciones que han hecho más de 20 árbitros, que han admitido que no tenía capacidad para hacerlo… Confío todavía en la justicia y estoy seguro de que el Barça saldrá absuelto porque el Barça nunca se ha dedicado comprar árbitros. Es una campaña", se extiende el presidente azulgrana.

Sobre Xavi Hernández

Laporta también se ha referido a la situación de Xavi, que dejará el banquillo al final de la temporada. Asegura que no le destituirá pase lo que pase: "Quiero que Xavi continúe hasta final de temporada con esta fórmula que hemos adoptado. Es lo mejor para esta temporada. No destituiré a Xavi porque no se lo merece. Merece que confiemos en él".

"Xavi renunció al año de contrato que tenía, algo que le dignifica mucho. Lo dijo con mucha convicción. La estabilidad es fundamental en este club y le ofrecimos luchar con él, pero nos dijo que era lo mejor para la institución, el equipo y los jugadores. Esta fórmula solo la acepto porque es Xavi", detalla el presidente.