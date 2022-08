El campeón del mundo con Alemania en el año 2014 Philipp Lahm ha informado de que no acudirá a Catar para ver el Mundial que se celebrará en los meses de noviembre y diciembre. El exjugador del Bayern de Múnich no irá al país árabe como protesta contra la FIFA por los criterios tomados por la institución para celebrar allí la Copa del Mundo.

"No formaré parte de la delegación alemana y tampoco estoy interesado en ir allí como aficionado. Prefiero seguir el torneo desde casa", dice el alemán en una entrevista para la revista 'Kicker'.

Lahm se ha mostrado muy duro y crítico con la FIFA por celebrar en Catar el Mundial de fútbol: "Los derechos humanos deberían desempeñar un papel importante en la adjudicación de torneos. Si un país que va mal en esa área obtiene el premio, entonces hay que pensar en qué criterios se basó la decisión".

Pero la decisión de Lahm no solo tiene que ver con el tema de los derechos humanos. El alemán también cree que el tamaño del país y su sostenibilidad no fueron tenidos en cuenta a la hora de elegir la sede del Mundial. El ex del Bayern también ha alentado a la selección alemana a que se pronuncie en cuanto a este tema.

El Mundial de Qatar 2022 tendrá lugar entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, interrumpiendo la temporada. El partido inaugural será un Senegal-Países Bajos a las 11 de la mañana. España jugará su primer encuentro el día 23 frente a Costa Rica.