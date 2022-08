El portero del Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, no le tiene miedo al Real Madrid. El alemán, campeón de la Europa League, tiene muchas ganas de que llegue la final de la Supercopa de Europa frente al 14 veces campeón de Europa y ha asegurado que pueden derrotar al equipo blanco.

Reconoce tener respeto por el equipo entrenado por Carlo Ancelotti, pero no miedo: "Está en nuestro ADN que podemos causar problemas a cualquier oponente. Como Eintracht Frankfurt, queremos ser un equipo contra el que sea difícil jugar, que luche y nunca se dé por vencido. Son los valores básicos que hemos interiorizado. Mantendremos esta mentalidad y la creencia de que podemos vencer a los grandes. Por supuesto que tenemos respeto, pero no miedo".

"Cuando tienes la oportunidad de jugar en un partido competitivo contra un equipo como este, que ha ganado la Champions 14 veces, no hay más que deleite. Jugar en la Supercopa significa que has tenido éxito, te lo has ganado y has hecho un buen trabajo", comenta el ex del PSG.

Sin embargo, entiende la dificultad del reto: "No hay nada mejor que tener la oportunidad en esta etapa de la temporada de ganar un trofeo contra este club. Sin embargo, somos muy conscientes de que será enormemente difícil. Pero como dije, creemos que somos capaces no solo de molestar a esos equipos, sino también de vencerlos. Esa es la actitud que tomaremos en el partido".

El alemán tampoco olvida aquella noche épica en Barcelona, con el Camp Nou abarrotado de aficionados alemanes: "Tuvimos esta multitud fantástica, que nos llevó de victoria en victoria y convirtió a Barcelona en un partido en casa. Nunca ha habido algo así antes y probablemente nunca lo habrá. No creo que ningún club de casa permita que eso vuelva a pasar después de lo que pasó en el Camp Nou".

La importancia de la afición

Por último, el guardameta sabe de la importancia de la afición en la final: "Nuestros fanáticos también jugarán un papel importante en el futuro, especialmente porque hemos podido inspirar a más seguidores a través de nuestras actuaciones y la interacción entre el equipo y los aficionados. Hemos demostrado lo que es posible cuando se unen como equipo y experimentan el apoyo de las gradas. Estoy seguro de que somos un ejemplo para muchos en ese sentido".

El Eintracht Frankfurt llegará a la final de la Supercopa de Europa habiendo jugado dos partidos oficiales. El primero, una victoria por 0-4 en la primera ronda de la copa alemana y el segundo, una abultada derrota por 1-6 contra el Bayern en el debut de la Bundesliga. Por su parte, el Madrid llegará al partido habiendo jugado tan solo los encuentros amistosos de la gira americana.

La final de la Supercopa de Europa tendrá lugar este miércoles a las 21 horas en el Estadio Olímpico de Helsinki, en Finlandia.