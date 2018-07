Al Khelaifi, presidente del PSG: "Neymar no se irá al Real Madrid a final de temporada"

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, rechazó que Neymar vaya a dejar el club francés el próximo verano para poner rumbo al Real Madrid porque el brasileño está "muy contento" en la capital francesa tras salir del Barça el pasado verano en un traspaso récord en el fútbol (222 millones de euros).

El presidente aseguró tras la victoria ante el Montpellier, en la Liga francesa, que el brasileño Neymar continuará en el conjunto francés "al 2.000 por ciento". Insistido en la zona mixta del Parque de los Príncipes por el futuro del atacante brasileño y sobre los rumores de su salida fue tajante: "No al 100 por ciento, al 2.000 por ciento".

"He visto a Neymar muy contento en el campo. Está feliz en París y su familia también", dijo el máximo responsable del PSG tras la victoria por 4-0 ante el Montpellier. En este sentido, Al Khelaifi dijo que ya están precisamente pensando en el duelo de octavos ante los vigentes campeones de la 'Champions'.

"Tenemos un gran partido contra el Real Madrid. y no sé si es un intento de desestabilizarnos, pero no pienso eso. Neymar no se irá al final de temporada".

"Es solo un rumor. Eso no es verdad. Neymar se quiere quedar en París. Está contento con nosotros. Los españoles comenzaron con esto hace unos días antes de nuestro partido con el Real Madrid, pero no vamos a entrar en este juego. Se quedará con nosotros", sentenció.

Neymar: "Soy feliz, vine aquí a hacer historia"

El atacante brasileño del París Saint Germain Neymar Junior reconoció estar acostumbrado a las especulaciones sobre su futuro e incidió en que está feliz en el fútbol francés, a donde llegó "para hacer historia".

"Estoy aquí para hacer historia y para dar lo mejor de mí. Las especulaciones y los rumores sobre mi futuro siempre han existido. Pasó en Barcelona y también aquí. Mi nombre sale siempre y yo no puedo hacer nada. Pero soy feliz aquí", dijo Neymar tras el encuentro contra el Montpellier, al que marcó dos de los cuatro goles que hizo su equipo.

Neymar volvió a los terrenos de juego tras perderse, por lesión, los dos últimos partidos de su equipo. "Todo está bien y estoy en forma. Estamos jugando bien. No tengo quejas", agregó Neymar. "Quiero jugar para que los aficionados disfruten", añadió.

"Me han pitado algunas veces pero he tenido más aplausos. Estoy más acostumbrado a eso". El jugador brasileño rechazó volver a polemizar con Edinson Cavani y el lanzamiento de penaltis. Contra el Montpellier, Neymar volvió a lanzar y marcar desde los once metros.

"El entrenador decidió que yo fuera el tirador de penaltis. No hay problema con Cavani. Yo asumo la responsabilidad", dijo. El París Saint Germain se enfrentará al Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. "Son dos partidos importantes y tenemos como objetivo la clasificación. Pero hay que ganar los partidos de Liga y de la Copa igualmente. Todo es importante", concluyó.