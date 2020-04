Kaká fue el último 'mortal' en ganar el Balón de Oro hasta que Luka Modric se alzó con el prestigioso galardón en 2018. Entre ambos momentos han pasado 11 años de hegemonía de Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

El exfutbolista del Milan y del Real Madrid, entre otros, repasó su carrera en una entrevista que le hicieron los internautas a través de la cuenta de la FIFA en Instagram. A pesar de tener una carrera llena de éxitos, el brasileño no podría quedarse con un momento en concreto.

"No puedo elegir un solo momento, pero la mayoría de los mejores momentos de mi carrera fueron en Milán: el trofeo de la Liga de Campeones en 2007, la Copa Mundial de Clubes, el Balón de Oro y el Premio al Jugador del Año de la FIFA", explicó Kaká, destacando sus años en Italia.

El mediapunta, a lo largo de su carrera, coincidió con futbolistas de talla mundial, pero se queda con sus compañeros de selección: "Jugué junto a algunas figuras fenomenales en mi carrera, pero Ronaldo fue el mejor. Después de eso, diría que Ronaldinho, a quien pude enfrentar muchas veces tanto con Milán como con el Real Madrid".

Como no, al brasileño le pidieron que se mojara y eligiera a un jugador entre Messi y Cristiano Ronaldo: "Messi. Messi es un genio, es talento puro, la forma en la que juega es increíble".

Aún así, tuvo bonitas palabras hacia su excompañero en el Real Madrid: "Es una maquina. No es solo la forma en la que es fuerte, potente y rápidos, es fuerte mentalmente. Siempre quiere ganar, quiere jugar y ser el mejor, para mi es lo mas increíble que tiene Cristiano. En la historia del deporte está en el top 5 o top 10, definitivamente. Somos muy afortunados de poder ver los a ambos. Yo jugué con Cristiano y es realmente increíble".

Por último, Kaká destacó un momento en el que casi se termina su carrera con 18 años: "Tuve un accidente en una pileta, me golpeé la cabeza y me rompí el cuello al chocar con el fondo. Fui al hospital y el médico me dijo 'te sientes bien?' y dije 'sí, estoy bien'. Le pregunté cuándo podía jugar de nuevo y me dijo, 'Ricardo tómalo con calma, no es un día para hacer esta pregunta, es un día para agradecer, porque en la mayoría de estos casos, las personas no vuelven a caminar'. En ese momento me dí cuenta qué tan peligroso fue ese accidente".