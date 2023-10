El Manchester City de Pep Guardiola es un equipo plagado de estrellas. En una cuadrilla formada por Erling Haaland, Jack Grealish, Kevin de Bruyne o Phil Foden, acostumbrados a estar en el foco mediático, aparece disimuladamente la figura de un futbolistacapital en el esquema del City.

Bernardo Silva es uno de los grandes tapados del equipo de Guardiola. El portugués, lejos de buscar fama y atención mediática, destaca por, aparte de su calidad sobre el césped, ser un jugador humilde que se aleja del ritmo de vida habitual de los futbolistas que habitualmente incluye lujos desproporcionados.

Guardiola no solo valora al ex del Mónaco por su rendimiento en el campo, también lo hace por su modesto estilo de vida que parece entusiasmar al técnico 'sky blue': "No lleva pendiente ni tatuajes, tiene un coche normal… es un jugador increíble para nosotros".

"Le encanta jugar en Old Trafford, no le recuerdo una mala actuación aquí, incluso jugando de falso nueve. Tiene la habilidad para ayudarnos a mantener la posesión y a atacar en los momentos correctos. Es muy inteligente y todo el mundo lo adora. Hizo un jugador excepcional. Es uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida", añadió.

A Guardiola no le quedó más remedio que deshacerse en elogios hacia su jugador. Y es que no fue para menos después de la actuación del luso en Old Trafford donde volvió a dejar muestras de su calidad regalándole el 0-2 a Haaland con una gran asistencia.