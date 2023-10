Medio año después de su retirada, Zlatan Ibrahimovic sigue siendo protagonista en el mundo del fútbol. Lejos de desviar su atención a otros temas, el sueco ha repasado toda su trayectoria en una entrevista en la que ha hablado, entre otras cosas, de su relación con Pep Guardiola.

Durante su corta pero intensa etapa en el Barça, Ibra coincidió con el técnico catalán. El choque entre dos de los caracteres más fuertes del fútbol en los últimos años terminó por provocar la salida del ex del Milán solo un año después de su llegada.

Ha sido el el propio Zlatan el que, en una entrevista con Piers Morgan, ha recordado una curiosa anécdota entre él y Guardiola: "Cuando conocí a Pep Guardiola, me dijo: "Recuerda, los jugadores aquí no vienen con Ferraris". ¿Qué hice? Por supuesto. Traje mi j***** Ferrari".

Por sorprendente que parezca, Ibrahimovic se arrepiente de algunas decisiones tomadas a lo largos de su carrera: "¿Si me arrepiento de algo? No fui al Arsenal, pero es que yo no hago pruebas de nivel".

Como ex jugador del Manchester United, el sueco ha querido hablar de la complicada situación que viven los 'Red Devils' y ha aprovechado para lanzar un dardo a Erik ten Hag.

"¿Cuál es la experiencia de este entrenador? Jóvenes talentos, viene al United, tiene una mentalidad diferente. ¿Cuánto tiempo le das a un entrenador? Depende de los dueños, de lo que quieran, pero si escuchas a la afición, no tienes mucho tiempo porque quieren ganar, y los entiendo porque son acostumbrados a ganar y todavía quieren ganar", concluyó.