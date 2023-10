Pep Guardiola ha señalado al próximo inquilino del banquillo del Manchester City. Según 'The Telegraph', el entrenador español que ha llevado a los del Etihad a la conquista de la Champions League ve a Roberto de Zerbi, actual técnico del Brighton, dirigiendo en no demasiado a los 'skyblues'.

Así lo ha afirmado el ya citado medio inglés. Según cuenta, esa es la frase que dijo Pep antes en el túnel de vestuarios de un encuentro que jugaron los de Manchester contra el Brighton. A una frase que dijo antes del partido, tras dejar pasar a De Zerbi.

Con 44 años, el italiano es uno de los entrenadores más prometedores que hay actualmente. En el Brighton, está destacando por su fútbol atrevido y por estar logrando grandes resultados con un modesto equipo en la Premier League.

"Es un hombre guapo, le admiro"

Atendiendo al contrato de Guardiola, De Zerbi podría ser entrenador del Manchester City o bien en 2024 o en 2025.

En ese sentido, el catalán fue preguntado por el italiano en rueda de prensa... y ojo a lo que dice de él: "Es un hombre guapo. Le admiro, no le importa a qué equipo se enfrente porque siempre juega a su manera".

"Viene de Italia, y su forma de jugar es contracultural. Lo fue en el Sassuolo, le daba lo mismo jugar en San Siro o en Turín. Me gusta ver a sus equipos, y su éxito no me sorprende", dice.

Hasta en las derrotas le gusta: "Incluso cuando perdieron por 6-1 contra el Aston Villa mantuvieron su estilo", sentencia.