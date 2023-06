El Real Madrid tiene nuevo centrocampista. Es Jude Bellingham, que ha sido presentado en la mañana de este jueves en Valdebebas. Ha posado con el dorsal 5, el que llevó su ídolo de la infancia: Zinedine Zidane.

El británico se ha referido a ello durante su presentación junto a Florentino Pérez: "La camiseta en sí misma es una gran responsabilidad e igual me puede poner en una posición incómoda ante vosotros".

"Cuando he estado viendo jugar a Zidane para mí ha sido el mejor. Me gustaría ampliar el legado del número. Quiero estar al nivel del número", ha expresado el exfutbolista del Borussia Dortmund, elegido como mejor futbolista de la temporada en Bundesliga.

Ambos han mantenido conversaciones en los últimos tiempos: "Durante la final no quería molestar a Zidane. No hemos estado mucho en contacto. Tal y como he dicho es un gran honor llevar su número en el Real Madrid. Ha sido extraordinario conmigo y mi familia. Le respeto muchísimo".