José Mourinho, amado por muchos y odiado por otros tras su paso por el Real Madrid, ha confirmado que no tiene claro su futuro a los mandos del AS Roma y, a través de una entrevista concedida a 'SkySports Italia', el luso ha definido el mourinhismo como una forma de vida.

"No sé si seguiré en Roma más allá de 2024. Antes de Budapest prometí a los jugadores que me quedaría esta temporada. Y después del partido contra el Spezia, en el Olímpico, también prometí con los gestos que hice a los aficionados que me quedaría aquí y ahora estoy aquí", asegura Mou.

"Estoy en la Roma, estoy centrado en la Roma y lo daré todo hasta mi último día aquí. Luego nadie sabe el futuro, pero yo también creo que trabajaré en Arabia. No sé cuándo, pero estoy bastante seguro de que es algo que sin duda haré", añade.

Asimismo, José ha destacado Roma, tanto la ciudad como el club, como un sentimiento que ha calado hondo en él: "Me gusta el romanista puro, me gusta el romanista callejero. Cuando estoy en el banquillo y miro hacia la derecha del Olímpico (Curva Sur, el sector de animación) todavía me emociono".

"Existe el anti-mourinhismo. Especialmente en Roma, donde hay ambas facciones. El mourinhismo es conocido por la gente que sabe lo que hice. El anti-mourinhismo lo practica la gente que se alegraba todo el tiempo cuando la Roma no ganaba una copa y no tenía éxitos europeos", afirma.

A su vez, Mou tiene claro cuál es la diferencia fundamental entre el mourinhismo y el antimourinhismo asume que es algo que se puede extrapolar más allá del mundo del fútbol: "El anti-mourinhismo vende, el mourinhismo es una forma de estar en la vida".