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'El Chiringuito'

El brutal optimismo de Edu Aguirre sobre las opciones del Real Madrid contra el Bayern: "Va a pasar"

El periodista de 'El Chiringuito' está convencido de que el Madrid eliminará al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League.

Edu Aguirre

Edu Aguirre sigue creyendo al 100% en este Real Madrid. Está convencido de que eliminará al Bayern de Múnich a pesar de caer en la ida por 1-2 en el Santiago Bernabéu.

"El Real Madrid va a pasar. El miércoles pasamos. El Bayern es mejor equipo. Ataca mejor, defiende mejor... juega mejor. Pero creo que el miércoles pasamos", dice Edu.

"Este es mi Madrid y así se compite. Con un Mbappé que ha fallado todo y con un Vinicius que no ha hecho su mejor partido, aún así es un 1-2 y el Madrid pasa. Va a tener Militao, a Mendy y Bellingham va a estar al 100%", apunta en 'El Chiringuito'.

Aunque el Madrid tiene muchas carencias de juego, está compitiendo contra los mejores: "A este Madrid le falta fútbol, es una realidad. Pero en la Champions y compitiendo... yo he visto al Bayern perdiendo el tiempo y el Madrid no ha empatado cuando ha ocurrido todo lo que no suele ocurrir. Vinicius ha fallado y Mbappé ha fallado cuatro ocasiones de gol".

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