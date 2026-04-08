El brutal optimismo de Edu Aguirre sobre las opciones del Real Madrid contra el Bayern: "Va a pasar"

El periodista de 'El Chiringuito' está convencido de que el Madrid eliminará al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League.

Edu Aguirre sigue creyendo al 100% en este Real Madrid. Está convencido de que eliminará al Bayern de Múnich a pesar de caer en la ida por 1-2 en el Santiago Bernabéu.

"El Real Madrid va a pasar. El miércoles pasamos. El Bayern es mejor equipo. Ataca mejor, defiende mejor... juega mejor. Pero creo que el miércoles pasamos", dice Edu.

"Este es mi Madrid y así se compite. Con un Mbappé que ha fallado todo y con un Vinicius que no ha hecho su mejor partido, aún así es un 1-2 y el Madrid pasa. Va a tener Militao, a Mendy y Bellingham va a estar al 100%", apunta en 'El Chiringuito'.

Aunque el Madrid tiene muchas carencias de juego, está compitiendo contra los mejores: "A este Madrid le falta fútbol, es una realidad. Pero en la Champions y compitiendo... yo he visto al Bayern perdiendo el tiempo y el Madrid no ha empatado cuando ha ocurrido todo lo que no suele ocurrir. Vinicius ha fallado y Mbappé ha fallado cuatro ocasiones de gol".