En el Fútbol Club Barcelona sigue habiendo un sector que quiere a Ronald Koeman fuera del banquillo del Camp Nou. A ese grupo pertenece Lluís Carrasco, jefe de campaña de Joan Laporta en las pasadas elecciones, quien se ha pronunciado de manera contundente en redes sociales.

"Koeman se ha autodestruido. Laporta lo mantiene contra toda lógica y se lo paga creando incendios y más incendios", indica en la publicación de Twitter. "Laporta comete errores pero sabe hasta donde puede llegar. Y si lo vacilas estás muerto. Mirad Ilaix...".

Esta reacción ha tenido origen después de las declaraciones del actual entrenador azulgrana horas antes de enfrentarse en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League frente al Bayern de Múnich, quien ha asegurado que el futuro del club está salvado gracias a su labor con las promesas y jugadores jóvenes del equipo.

La de Carrasco es una de las contestaciones que se han dado durante la mañana, al igual que ha aparecido también a escena Enric Masip, ex jugador de balonmano y hombre de confianza del presidente, quien ha salido para quitarle a Koeman las flores que se había tirado a si mismo para asignar los méritos a la actual cúpula directiva.

"El club tiene futuro gracias al cambio de junta directiva y presidente que cambió el desastre", comenta también a través de un tweet. "Podía haber sido el final del club. No es una frase hecha, es una realidad que el Barça no podía pagar las nóminas. Gracias a la moción de unos valientes y a unos valientes por entrar", añade.

La figura del técnico cada vez crea más animadversión dentro del club a pesar de que Laporta haya salido escasas horas después a defenderle: "He ido al entreno, lo he saludado, he ido a darle ánimos... Yo con Koeman me llevo muy bien. Es una persona que me cae bien, que además tengo toda la confianza puesta en él, le doy todo mi apoyo y tiene todos mis respetos".

El presidente también ha comentado las manifestaciones de Carrasco y Masip, absteniéndose de profundizar en lo que expresa el primero y considerando de "correcta" la respuesta del segundo, quien ha querido "poner en valor el trabajo" que se está haciendo desde todos los estamentos del club.