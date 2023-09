Mucha polémica ha habido por la lista de nominadosal 'The Best'. En ella, hay ausencias. Notables ausencias. Ausencias como, por ejemplo, la de Vinicius. El jugador del Real Madrid no está entre los mejores para estos premios y tal y como ha reconocido Carlo Ancelotti, su entrenador, estaba 'bastante afectado'.

Sí, 'afectado' entre comillas. Porque el transalpino tiró de ironía para explicar cómo se encuentra Vinicius tras no estar en los 'The Best'.

"Me ha dicho que estaba muy triste por no estar, le dije que lo entendía, que lo entendía", dice.

Y luego habla de sus lágrimas: "Ha llorado tres o cuatro horas. No hemos podido pararlo".

"Volverá antes de esas seis semanas"

De momento, Vinicius prosigue con su recuperación de esa lesión que sufrió en la jornada 3 de LaLiga, habiéndose perdido ya un partido y también sus compromisos internacionales con Brasil.

El Real Madrid, sin prisa: "Va paso a paso, y no le vamos a apurar".

Pero le ve volviendo pronto: "Volverá antes de esas seis semanas que le había diagnosticado el médico".