Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no salió del todo satisfecho después de la victoria de los blancos ante el Celta de Vigo en Balaídos. El motivo, el penalti que lanzó Rodrygo y que terminó por fallar. No, no fue po el error su mosqueo, sino por ser el brasileño quien disparase la pena máxima.

El transalpino lo dejó meridianamente claro en la rueda de prensa posterior al choque. Dejó claro el motivo de su cabreo y dejó claro también quién debía haber sido el lanzador del penalti.

"Tenía que tirarlo Modric. No sé qué ha psaado. Debía ser Vinicius, pero no estaba", cuenta.

Y prosigue: "Ellos han elegido a Rodrygo. No me ha dado tiempo a decir que debía ser Modric".

"No tienen libertad para elegir al lanzador", sentencia Ancelotti.

Al final, felicidad en el Real Madrid por la victoria y por el cada vez más acertado fichaje deJude Bellingham.

El inglés, ex del Borussia Dortmund, lleva cuatro goles en tres partidos y está siendo el '9', sin ser un '9', que bien necesitaba el Real Madrid tras la marcha de Karim Benzema.