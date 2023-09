Neymar Jr y Leo Messi ya son historia en el Paris Saint-Germain. Ambos abandonaron el club este pasado verano y lo hicieron por la puerta de atrás, sin despedida por parte de los aficionados, que habían sido muy críticos con su fútbol.

Leo se marchó al Inter Miami y Neymar, a Arabia. Dos destinos menos competitivos para dos futbolistas que se habían reunido en el PSG para aspirar a la Champions League, y que ni mucho menos lograron ese objetivo.

Neymar, en declaraciones a 'Globo', habló del "infierno" que vivieron ambos en París. "Messi llegó al cielo con la selección de Argentina, lo ganó todo en los últimos años, y con el PSG vivió el infierno. Vivimos un infierno, tanto él como yo", ha dicho el ahora jugador del Al Hilal.

Cree que Leo no fue tratado como se merecía: "Se fue de una forma que, futbolísticamente, no se merecía. Por todo lo que es, todo lo que hace, cualquiera que lo conoce lo sabe, es un tipo que entrena, que pelea, si pierde se enfada y fue acusado injustamente, en mi opinión".

Y 'celebra' el mundial logrado por Argentina en Qatar: "Me hizo muy feliz que ganara el Mundial. Como dijiste, el fútbol fue justo esta vez. Messi merecía terminar así su carrera".

Con respecto a sus compatriotas Vinicius y Rodrygo, líderes de este nuevo Real Madrid tras la salida de Benzema, los califica de "estrellas": "Tienen mucha calidad y seguro que asumirán protagonismo".

"En mi opinión, ya lo son, porque ya tienen ese nombre, independientemente de si yo estoy ahí o no. Nunca he sido un tipo egoísta, todo lo contrario, cuantos más protagonistas tengas en tu equipo, mejor será tu equipo. Estoy feliz de que estén llegando a este nivel, de que ya estén en este nivel y estén ayudando a la selección brasileña, que es muy importante. Son dos chicos que me gustan mucho. Vini y Rodrygo son dos amigos, hablo mucho con los dos", completó 'Ney'.