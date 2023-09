El ministro de Deportes, Miquel Iceta, ha asegurado que el Gobierno se implicará personalmente en encontrar una solución a la "convocatoria anómala" de las 15 jugadoras que no quieren acudir a la Selección Española y que se enfrentan a sanciones que podrían acabar con su carrera deportiva en caso de no hacerlo.

Las campeonas del mundo habían manifestado su voluntad de no continuar en la Selección Española tras considerar insuficientes los cambios en el organigrama de la RFEF tras lo ocurrido durante el Campeonato del Mundo. Sin embargo, la seleccionadora, Marta Tomé, convocó a las 15 jugadoras que se habían opuesto afirmando en una rueda de prensa que había hablado con ellas. Un hecho que posteriormente han desmentido en un comunicado.

El ministro de Deportes ha insistido tras este hecho que "la RFEF no tiene derecho a privar a España de la Selección Femenina, y más después de haber ganado un Campeonato del Mundo". En este sentido, ha llamado a la RFEF a "corregir todas las deficiencias de esta convocatoria anómala y a cambiar las estructuras federativas para que la RFEF sea un espacio de seguridad, competitividad y profesionalidad al que las jugadoras tienen derecho".

Sobre las posibles sanciones a las que se enfrentan las jugadoras convocadas que ya han anunciado que no acudirán a la convocatoria, Iceta ha reiterado que se encontrarán soluciones "antes": "Ni me lo imagino. Lo que no se puede es seguir cometiendo injusticias y perjudicando a unas jugadoras que han dado lo mejor de sí mismas y que ello le has hecho acreedoras de un título mundial por primera vez en la historia".

"Nadie entendería que desandásemos el camino y que no estuviéramos a la altura de lo que la sociedad reclama y lo que las jugadoras han ganado", ha reiterado el ministro. En este sentido, ha indicado que el Gobierno recuerda que la situación de la RFEF es "absolutamente provisional, y que debe dar paso a una situación definitiva con la elección de los organismos federativos, que debe producirse cuanto antes mejor". "El Gobierno se va a implicar y lo hará personalmente el presidente del Consejo Superior de Deportes", ha zanjado.

Iceta también se ha pronunciado sobre la rueda de prensa de Montse Tomé en la que la seleccionadora afirmó que había hablado con las jugadoras para seleccionarlas a pesar de que posteriormente las campeonas del mundo lo desmintieron a través de un comunicado: "La RFEF está haciendo las cosas muy mal. Creo que es suficientemente claro. La convocatoria es anómala y hay que corregir los defectos que se han producido si queremos de verdad recuperar la senda de éxitos que las jugadoras marcaron y que tuvo su punto culminante en Sidney".