Zlatan Ibrahimovic ha vuelto a ser Zlatan Ibrahimovic. El sueco, en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport', ha dejado no pocas perlas tanto por lo que ha dicho de su paso por el Barça como por su respuesta sobre la llegada de Lionel Messi a la MLS.

A una MLS en la que él estuvo. Fue en Los Angeles Galaxy, y durante un tiempo fue él el gran reclamo de la competición norteamericana.

Ahora, con el argentino en el torneo, dice alegrarse por el aficionado de la MLS.

"Desde que me fui veían béisbol"

"Me alegro por ellos. Ya pueden volver a ver fútbol. Desde que yo me fui veían béisbol", afirma.

Con Leo coincidió en el Barça. Allí, el sueco estuvo una temporada después de chocar, y no precisamente poco, con Pep Guardiola.

"Gané trofeos que no logré nunca. Fue un sueño, todos me hablaban del Barcelona. Pensé que si podía jugar allí estaba en el mejor equipo del mundo, y me ilusionó mucho cuando me llamaron tras dar lo mejor en el Inter", empieza.

Y sigue: "Quería crecer y ponerme a prueba. Era un reto conmigo mismo. Quería ver hasta dónde podía llegar".

"En los primeros seis meses... pero en los últimos cambió mi manera de pensar", relata.

"Me hizo más fuerte"

Porque Zlatan dice que esa experiencia le hizo "más fuerte": "Tienes que pasar por esos momentos para fortalecerte. Si siempre es 'guau', cuando llega el golpe no estás listo para salir de ahí".