Gonzalo Higuaín está viviendo una nueva etapa como futbolista en el Inter de Miami de David Beckham. A sus 33 años el delantero argentino, ha encontrado un lugar donde asegura que vive "tranquilo y feliz", y donde nadie le juzga por si falla o marca un gol. El 'pipa', ya fuera de toda exigencia, ha estado sometido a numerosas críticas a lo largo de su carrera, tanto a nivel de clubes como en la selección argentina. Y es precisamente en su país donde aun se recuerdan sus errores de cara al gol en partidos decisivos como la final del Mundial 2014 o la de la Copa América. El jugador de la MLS cree que con el paso de los años se valorará su juego con la albiceleste.

Discutido en Argentina: "Yo creo que todo se va a acomodar con el tiempo, que va a costar un huevo volver a llegar a una final del mundo. No es fácil, no vas a un Mundial y la juegas. Con el tiempo van a valorar más lo que hice, no tengo ninguna duda, pero ninguna. Pero todavía es reciente, habrá que dejar pasar el tiempo y ya se valorará", dice Higuaín en una entrevista a 'La Nación'.