El durísimo cuadro de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Viena

El número 3 del mundo debutará contra Karen Khachanov y podría verse las caras con Alexander Zverev en la final.

Carlos Alcaraz ya conoce cuál será el camino que deberá trazar para alzar el ATP 500 de Viena antes de disputar el último Masters 1000 del año, el de París, y las ATP Finals.

El murciano, que debuta este martes, se verá las caras con Karen Khachanov, al que ha ganado en los seis partidos en los que se han enfrentado.

Si vence al ruso, se medirá al ganador del duelo entre Jurij Rodionov y Nikoloz Basilshvili, que será la antesala de unos cuartos de final contra Tommy Paul o Andrey Rublev.

En semifinales aparecen los nombres de Daniil Medvedev y Jakub Mensik, mientras que en una hipotética final se mediría contra el número 1 del mundo, Alexander Zverev.