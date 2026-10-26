GP de Malasia de MotoGP: horario y dónde ver en TV la clasificación, la sprint y la carrera

Tras la victoria de Marc Márquez y la caída de Jorge Martín el sábado en Phillip Island, el piloto de Ducati es nuevo líder del Mundial.

Este próximo fin de semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre, se celebrará en el circuito de Sepang el Gran Premio de Malasia de MotoGP.

Será la 19ª cita de un calendario que ya está llegando a su fin en su punto más álgido. Marc Márquez, tras su victoria el sábado en Phillip Island, lidera la general.

A 10 puntos se encuentra Jorge Martín y a 50 Marco Bezzecchi, aunque no es segura la presencia del de San Sebastián de los Reyes debido a la dura caída que sufrió en la sprint de Australia.

El viernes comenzará la acción con los FP1 a las 03:45 hora española y la Práctica a las 8:00h.

El sábado, a las 03:10h, se disputarán los segundos entrenamientos libres con la clasificación a las 03:50 horas.

La carrera al sprint será a las 8:00h, a la misma hora que la carrera del domingo.

El GP de Malasia disputado en el Circuito de Sepang podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.