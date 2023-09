Jude Bellingham está deslumbrando en sus primeros partidos en el Real Madrid. Un centrocampista capaz de llegar a portería y hacer goles. Ya es el máximo goleador del equipo blanco en este inicio.

Y su compañero de selección y capitán de Inglaterra, Harry Kane, se rinde a su juego. Asegura que "no es una sorpresa" porque han trabajado juntos durante mucho tiempo en el equipo inglés.

"No creo que sea una sorpresa. Obviamente, he podido trabajar con Jude durante mucho tiempo y sabemos que es un jugador fantástico. Nos hizo un Mundial fantástico. Aunque es muy joven, tiene una gran madurez. Está muy centrado, así que no me sorprende", dice en 'Marca'.

La confianza en el fútbol lo es todo. Y Jude rebosa: "Es un jugador brillante, está lleno de confianza en este momento y tiene una capacidad asombrosa".

Los goles es ese apartado que ha añadido a su juego en este inicio de temporada: "Añadir más goles a su currículum es la solución perfecta para él. Me alegro mucho por él y de que esté disfrutando en el Madrid".

"Él querrá seguir con esa dinámica el resto de la temporada. Es fantástico tenerle en nuestra selección y, obviamente, siendo tan joven, va a ser el futuro de nuestro equipo y probablemente también del Real Madrid, así que es un placer verle", ha comentado el ahora delantero del Bayern Munich.

Sobre los favoritos a la Champions

Kane ve a Manchester City y Real Madrid un escalón por encima: "Siempre hay que mencionar al Manchester City como actual campeón. Luego está el Real Madrid con su fantástica historia y creo que el Bayern está también entre los favoritos".

"Sabemos que el City tiene magníficos jugadores y su nivel ha sido muy alto en los últimos años con un extraordinario entrenador como Guardiola. Desde el punto de vista del Bayern nos enfocamos en lo que podemos controlar y no en los rivales", sentenció el delantero británico.