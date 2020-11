Las fotos de varios empleados de la funeraria junto al cadáver de Diego Armando Maradona ha provocado la indignación de toda Argentina, tanto que algunos barras bravas habrían amenazado a varios de ellos.

Claudio Fernández es uno de los trabajadores que aparece en las imágenes y ha hablado en 'Radio 10' para justificar lo ocurrido y pedir perdón a toda la hinchada: "Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen 'flaco' y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos".

Asegura que "no hubo intención". "Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó", continúa el trabajador de la funeraria.

"He recibido amenazas. No paran de llamarme y tengo miedo. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas", afirma.

Y finalmente se justifica, asegurando que esa imagen "no fue sacada de su teléfono". "Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona A mi casa no vino nadie", sentencia.

Amenaza de 'la 12'

Varios miembros del grupo ultra más conocido de Boca Juniors, 'la 12', han amenazado de manera directa a los trabajadores. En varios audios que se han publicado en redes sociales, aseguran que "irán a matarlos a todos".

Por su parte, Matías Morla, abogado de Maradona, también ha amenazado públicamente a estos trabajadores, publicando sus nombres y sus redes sociales. "Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía", escribió en su cuenta de Twitter.