Tras la viralización de una imagen de un empleado de la funeraria con el cadáver de Diego Armando Maradona, la Barra Brava de Boca Juniors ha lanzado numerosas amenazas en redes sociales.

En concreto se han filtrado varios audios en el que los hinchas de Boca amenazan al hombre, que ya ha sido despedido después de su lamentable actuación.

Otro de los que también posó junto al cadáver de 'El Pelusa' ha concedido una entrevista a 'Olé' en la que se ha justificado: "Yo con (Sepelios) Pinier y con varias cocherías trabajo hace varios años. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen 'flaco' y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto".

"Pido respeto y perdón a todos. Yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó", continúa.

Denuncia del abogado

Matías Morla, su abogado, denunció los hechos a través de las redes sociales: "Ante la viralización de una imagen de Diego en su lecho de muerte, me voy a ocupar personalmente de encontrar al canalla que tomo esa fotografía. Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía".

Llegando incluso a publicar la foto de perfil de una de las personas que se fotografió con el féretro: "Este es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Maradona. Por la memoria de mi amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración".

Un audio de la '12'

En las últimas horas, ha corrido como la pólvora un audio de un supuesto ultra de la Grada '12'. "El chavón debe tener los minutos contados de vida porque la 12 lo va a hacer mierda, boludo. Todos dicen que lo van a matar por sacar esa foto. Preso, multa y muerte", se escucha en el audio.

