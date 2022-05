Erling Haaland ya ha decidido su destino para la próxima temporada. De acuerdo con la información del periodista David Ornstein en el medio 'The Athletic', el delantero noruego tiene "un acuerdo cerrado" con el Manchester City y el fichaje se anunciará oficialmente esta misma semana.

El culebrón por el 'caso Haaland' parece estar llegando a su fin. Uno de los jugadores más deseados por los clubes europeos pondrá rumbo a Manchester salvo que "haya problemas o imprevistos de última hora". Varias fuentes de Alemania apuntan a que "el trato está hecho".

Según el medio citado, el acuerdo con el jugador se completó el pasado mes de abril, cuando el joven futbolista del Borussia Dortmund terminó de decidirse por su salida del conjunto alemán, dirección a la Premier League, por delante del Real Madrid.

En los próximos días, los dirigentes del Manchester City informarán a la directiva del Borussia Dortmund de sus intenciones. Entonces solo quedaría esperar a que se efectúe el pago de su cláusula de rescisión, una cifra cercana a los 75 millones de euros, para que Haaland pase a estar a las órdenes de Pep Guardiola.

En caso de producirse, se trataría de la primera operación cerrada por Rafaela Pimienta. La abogada brasileña cogió los mandos de la agencia de representación de Mino Raiola tras su fallecimiento hace apenas unos días.

🚨 Erling Haaland to Man City a done deal + confirmation expected this week, according to sources in Germany. Personal terms complete & Dortmund anticipate City informing them in coming days of intention to activate release clause @TheAthleticUK #MCFC #BVB https://t.co/tx8kUxjLkF