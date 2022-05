El Manchester City conquistó la Premier League al más puro estilo Real Madrid. En los últimos instantes del encuentro y en tan solo cinco minutos dieron la vuelta a dos goles de desventaja ante el Aston Villa. Una épica remontada que esta vez favoreció y cayó del lado de los 'citizens'.

Pep Guardiola recordó con ironía otra remontada reciente, una que no sonrió a los 'citizens'. "Llamé al Real Madrid y me dieron buenos consejos. No tuvo explicación lo de Madrid y tampoco lo de hoy. Es bonito vivir este tipo de situaciones. Nos ayudará para ser más fuertes la próxima temporada".

El técnico catalán también se deshizo en elogios hacia su principal perseguidor, el Liverpool, único equipo que les ha arrebatado una liga en el último lustro: "Si hemos ganado cuatro títulos en cinco años es porque estos chicos son especiales. Ganar en casa, con nuestra afición, es lo mejor".

"El Villa lo ha dado todo, pero cuando encontramos el gol cambió todo. Nunca he visto a un rival tan duro como el Liverpool. Nos han ayudado a ser mejores cada temporada", añadió en unas declaraciones ofrecidas al medio 'Sky Sports'.

Al ser preguntado por su futuro más cercano, ya que finaliza el contrato en junio de 2023, aseguró "no tener fuerzas ahora para pensar en la próxima temporada". "Me iré a jugar al golf", concluyó sonriente Guardiola.