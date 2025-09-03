Aena acusa a Ryanair de "deshonestidad", "mala educación" y "chantaje" tras cesar sus operaciones en varios aeropuertos españoles

Los detalles El gestor aeroportuario español estalla contra Ryanair en un duro comunicado en el que denuncia que la compañía irlandesa "falsea la realidad".

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha criticado a Ryanair por su estrategia de comunicación, calificándola de deshonesta y basada en el chantaje para obtener beneficios económicos. Lucena denuncia que la aerolínea irlandesa distorsiona la realidad y usa la intimidación para obtener ventajas a costa de los contribuyentes. El conflicto se centra en la propuesta de Aena de subir las tarifas aeroportuarias en 2026, lo cual Ryanair rechaza. Aena defiende sus tarifas como las más competitivas de Europa y acusa a Ryanair de presionar a gobiernos europeos para obtener beneficios. Lucena concluye que el interés de Ryanair es económico, no el bienestar ciudadano, y rechaza su influencia en el sistema aeroportuario español.

El presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario Aena, Maurici Lucena, ha arremetido duramente contra Ryanair tras el drástico recorte en los aeropuertos españoles, acusando a la aerolínea de desplegar una estrategia de comunicación basada en la "deshonestidad", la "mala educación" y el "chantaje" para conseguir beneficios económicos. En un comunicado, Lucena denuncia que la compañía irlandesa "falsea la realidad" y utiliza la intimidación para obtener ventajas a costa del dinero de los contribuyentes.

La nota de Lucena critica que Ryanair, a pesar de su "excelencia operativa", mantiene una política de comunicación en "permanente y deliberada colisión con los hechos objetivos y la veracidad". Así, el presidente del gestor aeroportuario acoge con "estupefacción inefable" las declaraciones del CEO de la aerolínea, Eddie Wilson, quien en rueda de prensa esta mañana ha afirmado que "España está ahora mismo cerrada al turismo" a pesar de que las previsiones apuntan a un récord histórico de casi 100 millones de turistas internacionales en 2025.

La subida de tarifas, epicentro del conflicto

La raíz del conflicto radica en la propuesta de Aena de subir las tarifas aeroportuarias en 0,68 euros en 2026, una decisión que, según la empresa pública, se basa en la aplicación de fórmulas matemáticas objetivas y se ajusta a la Ley 18/2014, aprobada por el PP. Aena defiende que esta subida es "insignificante" para la decisión de un viajero, y subraya que Ryanair ha incrementado el precio de sus billetes un 21% en el último año.

Además, el comunicado de Lucena desmiente varias afirmaciones de Ryanair, como que las inversiones de Aena las pagan las aerolíneas: "Aena las sufraga íntegramente con su propio dinero". Añade también que las inversiones multimillonarias de Ryanair en aviones Boeing no son inversiones en España, ya que el porcentaje de fabricación de estos aparatos en el país es inferior al 3%.

Según Aena, la propuesta de tarifas cero en aeropuertos regionales, como propone Ryanair, no es sostenible financieramente y solo es posible si se subvenciona con dinero público. El gestor aeroportuario reitera que sus tarifas son las más competitivas de Europa.

De este modo, Maurici Lucena acusa a Ryanair de tener una "concepción plutocrática del sistema político", al intentar presionar a gobiernos de toda Europa para obtener beneficios. Según el gestor, la aerolínea ha amenazado a autoridades de Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Grecia, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Reino Unido en los años 2024 y 2025.

El comunicado apunta que el verdadero interés de Ryanair no es el bienestar de los ciudadanos, sino "ganar más dinero, aunque sea sufragado por el bolsillo de los contribuyentes españoles".

Como prueba, Lucena menciona el "fenomenal resbalón reputacional" de Eddie Wilson al elogiar el aeropuerto de Castellón, que perdió 11,6 millones de euros en 2023 pagados por los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Aena concluye que, si bien se beneficia de la "calidad operativa y la eficiencia" de Ryanair, la aerolínea irlandesa ha intentado transformar una relación de "simbiosis" en una de "vasallaje", algo que la empresa pública "nunca aceptará".

"España no puede diseñar su sistema aeroportuario en función de los intereses espurios y egoístas de una sola aerolínea", sentencia Lucena en el comunicado, y defiende el modelo actual de red que, gracias a la solidaridad económica entre aeropuertos, permite la vertebración territorial sin recurrir a dinero público.

Asimismo, Aena califica de "inadmisible" la metodología estadística de Ryanair en su rueda de prensa y le urge a "aclarar esta discrepancia cuantitativa".