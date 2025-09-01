Ahora

Informa Marc Fuster

La Guardia Urbana paralizó este domingo las obras del Camp Nou

Según ha informado Marc Fuster en 'Jugones', la Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou por no tener licencia para trabajar en domingo.

Camp Nou

Las obras en el Camp Nou no se pueden realizar en domingo. La Guardia Urbana detuvo las obras en la jornada de ayer al no tener licencia para trabajar en esa jornada.

Según ha informado Marc Fuster en 'Jugones', la Guardia Urbana se presentó en las obras para formalizar la denunciar y detener los trabajos de los obreros.

Pero hoy lunes la normalidad ya ha vuelto al Camp Nou. Continúan las obras para que el equipo pueda volver a jugar cuanto antes en su estadio.

