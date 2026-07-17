Trump quiere ser el protagonista en la final del Mundial de fútbol y hasta entregar la copa al campeón

Los detalles El presidente de los EEUU nos lo regaló en la final del Mundial de Clubes un momento a entender como un ensayo de lo que veremos el domingo, . No le bastó con entregar el trofeo. Se quedó en la celebración del Chelsea, ignoró los intentos de Infantino de apartarlo y acabó colándose en la foto de los campeones.

Donald Trump ha activado su 'modo mundial' y busca ser el protagonista de la final del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina en Nueva York. Trump desea repetir la imagen de hace un año, entregando la copa al campeón y siendo el centro de atención. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sabido cómo complacerle, llevándole la copa al despacho oval y otorgándole un premio especial. Trump, acostumbrado a eclipsar, ya lo hizo en la final de la NBA y en el Mundial de Clubes, donde incluso se coló en la foto de los campeones del Chelsea. Su afán por ser la superestrella podría marcar la final.

No hay ninguna duda: Donald Trump ha activado el 'modo mundial' y quiere ser el máximo protagonista de la final que enfrentará a España y Argentina este domingo 19 de julio, en Nueva York. Porque el presidente de Estados Unidos quiere repetir la imagen de hace un año: ser él quien entregue la copa al campeón. Estar en el centro de todo el meollo. Ser la estrella de la final del Mundial de fútbol de este 2026.

Porque, si decimos superestrella, en España seguro que pensamos primero en la canción de Aitana. Aunque en la cabeza del presidente no es así. Él cree que la única superestrella es Donald Trump.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sabe camelarle muy bien. Por eso le llevó la copa del Mundial. "Aquí está, en el despacho oval de la Casa Blanca", dijo Infantino para contentar a Trump y esta fue la respuesta del presidente: "¿Puedo quedármelo?".

Después, en el sorteo, volvió a regalarle todos los focos. ​​Un acto en el que estaban presentes tres líderes, pero solo un protagonista. Porque allí, todos los aplausos y las cámaras eran para Trump. Hasta han creado un premio a propósito, entregado por el palmero Infantino. "Es uno de los mayores honores de mi vida", decía el magnate y presidente.

Porque allá donde va Donald Trump, eclipsar es lo suyo. Ya lo hizo en la final de la NBA. Hubo aplausos, pero también abucheos que ni siquiera alteraron su ya habitual cabezadita. Sí, Trump se durmió en medio del partido.

Otro momento que se puede entender como un ensayo de lo que veremos el domingo, Trump nos lo regaló en la final del Mundial de Clubes. No le bastó con entregar el trofeo. Se quedó en la celebración del Chelsea, ignoró los intentos de Infantino de apartarlo y acabó colándose en la foto de los campeones. "Pensé que Trump iba a salir del escenario, pero quería quedarse", llegó a declarar el capitán del Chelsea.

Veremos si gana la pasión de millones de aficionados o la afición de Trump por ser la superestrella.

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