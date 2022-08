Gattuso no podrá contar con Gayà en las primeras cuatro jornadas de LaLiga. Este jueves se conocía que el TAD le ratificaba una sanción de cuatro partidos, por criticar el arbitraje que sufrió el Valencia en la jornada 32 de la pasada temporada en un partido contra el Osasuna en Mestalla. El lateral izquierdo recibió esta sanción en mayo y a pesar de que la recurrió el club ché en junio, se ha decidido mantener la sanción al jugador, tardando casi mes y medio en recibir una respuesta por parte del TAD.

El jugador ha estado respaldado en la rueda de prensa por los capitanes, el entrenador y directivos del club. Las palabras por las que sancionaron a Gayá fueron las siguientes: "Nos preocupa el arbitraje, esperemos que no influya en la final", relacionándolo con otras veces en las que otros jugadores han hablado mal de los árbitros y no han recibido un castigo por ello.

Gayà no se ha mordido la lengua al hablar del tema: "Han tardado 42 días en contestar, el TAD se reunió 6 veces antes y no sacaron mi tema, y sí otros que estaban después del mío. El míster podría haber preparado el inicio de liga de otra manera y yo también, no me cabe en la cabeza que a falta de un día de empezar nos digan esto".

Esta ausencia al principio de la temporada puede poner en peligro las opciones de Gayà de ir con España al Mundial de Qatar, que se ha adelantado un día, al 20 de noviembre.

"Voy a seguir intentándolo al máximo, en estas cuatro semanas voy a trabajar aun más para que cuando vuelva a jugar pueda estar a mi máximo nivel. No descarto para nada ir al Mundial, sigue siendo mi sueño", explica.

"No entiendo por qué a mi sí y a otros no"

"Creo que se han dicho declaraciones igual que las mías y no ha pasado nada. Eso es lo que me duele y por lo que estoy aquí, todos tenemos que ser iguales. No entiendo por qué a mi se me ha quedado la sanción y en otros casos la han quitado", comenta Gayà.

"Si a mí me han sancionado por esto, deberían sancionar a muchos jugadores. No sé lo que va a pasar pero es una cosa que he pensado. Es algo que se va a ver. El año pasado, otros compañeros que no voy a decir su nombre dijeron cosas peores que la mía y no ha pasado nada", sentencia.