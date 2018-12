Gareth Bale lidera una victoria sufrida del Real Madrid ante el Huesca

El Real Madrid se llevó la victoria del estadio de El Alcoraz gracias a un gol de Gareth Bale en la primera mitad pero dejando una imagen muy distante de su mejor versión y de lo que de debería ser un campeón de Europa.

El equipo madrileño se vio apurado en la segunda parte ante el empuje de un Huesca todo corazón y jugó con fuego porque aunque pudo haber sentenciado en un par de contras los propietarios del terreno también tuvieron en sus botas el empate en varias ocasiones, la mejor en el añadido con un balón que salvó sobre la línea Carvajal.

El conjunto madrileño llegó al final de los primeros 45 minutos por delante gracias al tempranero gol marcado por Gareth Bale en el minuto 8 con poco juego pero con efectividad ya que de dos ocasiones que tuvo convirtió una. El lateral Álvaro Odriozola, tras una contra llevada por su banda, puso un centro medido al jugador Galés para que enviara a la red sin dejarla caer.

El resto del tiempo se limitó a esperar una nueva oportunidad para prácticamente sentenciar la contienda pero esta no llegó porque el Huesca, aunque no creaba apenas peligro tampoco se descubría atrás. Tras el paso por vestuarios el Huesca se lanzó decididamente a por el empate pero aunque tuvo opciones lo que no tuvo fue acierto rematador.