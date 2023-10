Carlos Tévez, histórico futbolista argentino que actualmente ejerce como entrenador del Club Atlético Independiente de Avellaneda, ha concedido una entrevista a Alejando Fantino en 'El Nueve' en la que ha confesado la pobreza a la que tienen que hacer frente muchos de sus futbolistas.

"Hago un ejercicio de velocidad, relacionado con neurociencia. Cuando el jugador está ahogado físicamente le hago que me solucione un problema, 2+2. Tres de los chicos que hoy tenemos en el plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar jugando en Primera", confesó Tévez, sorprendido por la falta de educación de algunos de sus jugadores.

Una pobreza que, desde el propio club, están tratando de solucionar para hacer del fútbol un mejor deporte: "Ahí está la pobreza. Le podemos llevar a un chico comida, lo podemos ayudar con un montón de cosas, pero el estudio... que se sepa defender, que sepa leer lo que está firmando".

"Estamos armando un proyecto con el club para ponerles un profesor y después de los entrenamientos pasen dos horas estudiando", confiesa 'El Apache'.

Reflexionando sobre el tema, Tévez ha querido recordar los tiempos en los que él comenzó a jugar al fútbol y cómo su familia lo dejaba todo para que pudiera tener una buena educación en su vida.

"Nosotros fuimos pobres pero a nuestros viejos los veíamos levantarse a las 6 de la mañana y volver a las 7 de la tarde llenos de cal, con los pantalones rotos.... tu papá se rompía la cabeza para traer la plata a la casa y tú tienes que saber leer, expresarte, para saber si te están diciendo la verdad", añade.