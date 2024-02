Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha presidido el acto de entrega de insignias de plata, oro y oro y brillantes de la entidad de la capital de España a los socios que han permanecido en el club durante 25, 50 y 60 años.

En dicho acto, que ha abierto Santiago Solari al estar Emilio Butragueño en Las Vegas por la llegada de la NFL al Santiago Bernabéu, el presidente del Real Madrid pasó revista.

"El Real Madrid es sentimiento. Es la entidad deportiva más exigente, con la convicción de que el juego limpio es el camino hacia el triunfo", empezó Pérez.

Y continuó: "Queremos mostrar el cariño y respeto que el club tiene hacia vosotros. Hacia los socios. Sé que no vais a olvidar esta entrega de las insignias, y me siento orgulloso de compartir todos estos sueños. Sin vosotros no se podría haber hecho nada. Por vosotros podemos superar desafíos imposibles".

"Somos una gran familia"

"Somos una gran familia. Nuestro equipo es así, tanto el de fútbol como el de baloncesto. Está en el ADN del Real Madrid", afirma.

Luego, habla del Santiago Bernabéu. Del nuevo Santiago Bernabéu: "Trabajamos duro para estar preparados para todo. Es estadio va a ser fundamental. Va a marcar nuestro destino. Va a ser un referente del fútbol y de otros acontecimientos deportivos y de conciertos. Será un símbolo de vanguardia".

Para terminar, habló del sentimiento de universalidad del Real Madrid: "Une a millones de personas, con más de 550 millones de seguidores en redes sociales por todo el mundo. Formamos una gran familia. Estamos en el mejor club del mundo".