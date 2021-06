"Los organismos quieren mantener sus privilegios y los aficionados del mundo no quieren que los mantengan". Esta es una de las frases de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cuando le vuelven a preguntar por el proyecto de la Superliga.

En una entrevista en 'El Transistor' de Onda Cero, el máximo mandatario blanco volvió a insistir en que "el fútbol se muere" y recordó la subida de sueldo de Aleksander Ceferin en plena pandemia: "Nosotros perdemos 8.000 millones y Ceferin se sube el sueldo, hay algo que no funciona. ¿Por qué no decimos que hay gente que tiene privilegios y quiere seguir manteniéndolos mientras el fútbol se muere?".

Sobre la Superliga detalló las bajas audiencias que tiene el fútbol en los últimos tiempos: "Vine a luchar por el fútbol y sigo luchando por el fútbol. Se muere si no hacemos algo porque cada vez las audiencias son menores, el interés por los partidos es menor".

Las salidas de Zidane y Ramos

Por otro lado, el presidente del Real Madrid también se refirió a las salidas de Zinedine Zidane y Sergio Ramos. "A Sergio le quiero como un hijo, le traje en el 2005. ¿Cómo no lo vas a sentir?", dijo sobre el central, todavía sin equipo.

"Tengo adoración por Sergio Ramos y no voy a hablar de dimes y diretes. Ha pasado aquí dieciséis años, ha sido una leyenda en el Real Madrid y con eso nos quedamos todos los madridistas. Todo lo que teníamos que decir de este tema ya se ha dicho, yo lo he dicho y lo ha dicho él. Le ofrecimos un contrato, le dijimos que tenía un plazo. Y esa fue la verdad. Él pensaba otras cosas y la vida continúa. Le irá muy bien seguro", expresó.

Con respecto a Zidane, afirmó que estaba "agotado": "Un entrenador que hace cuatro ruedas de prensa a la semana termina agotado. Es un gag del oficio, él se cansó. A Zidane le ha tratado bien la gente y una parte de la prensa, otra no. Pero él sabe que la prensa es así".

"Notaba que estaba cansado pero no de mí, de la prensa, de los medios. No hemos hecho una mala temporada porque en las dos competiciones hemos quedado bien aunque no las hemos ganado. No ha sido un año normal, no es para juzgar mal al entrenador", manifestó.