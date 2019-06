Sergio Ramos y Pilar Rubio entregaron junto a las invitaciones a su boda un libro de recomendaciones y prohibiciones, entre las que se encontraban el no llevar al evento ropa de ciertos colores, no ir acompañados de menores o no utilizar teléfonos móvil para salvaguardar la intimidad de los asistentes.

Sin embargo parece ser que no todos los invitados siguieron esta petición, ya que, invitadas como Carla Barber, Victoria Beckham o Deborah Corona publicaron vídeos y fotografías en sus 'stories' de Instagram, en los que se puede ver el interior de la finca de Sergio Ramos donde pusieron un 'mini' parque de atracciones.

Sergio Ramos y Pilar Rubio se casaron en la Catedral de Sevilla en una multitudinaria boda a la que acudieron unos 400 invitados. Sus tres hijos jugaron un papel importante en este día tan especial, tal y como adelantó la modelo y presentadora. De hecho, Pilar Rubio contó que al futbolista "se le saltaron las lágrimas" al ver a sus hijos.