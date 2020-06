El futuro de James Rodríguez en la 'Casa Blanca' pinta más negro que nunca. Después de su cesión en el Bayern de Múnich (club que no le compró al igual que ha hecho con Coutinho), el mediapunta cafetero volvió a la disciplina del Real Madrid.

Durante esta temporada, marcada claramente por el parón por el coronavirus, James apenas ha contado para Zinedine Zidane, quien, a pesar de la falta de minutos del colombiano, ha afirmado que cuenta con él.

"Voy a contar con él y se está entrenando bien. Vamos a ver cuándo le toca jugar. Hay mucho nivel entre unos y otros jugadores. Es verdad que no estaba jugando mucho...", explicó el técnico francés en la rueda de prensa previa al partido frente al Valencia.

Zidane habla con James en un partido del Real Madrid | Reuters

Ante la tesitura que vive James en el Madrid, su compatriota Faustino Asprilla ha quiero salir al paso en 'Blu Radio Colombia' para dar su opinión tajante sobre la situación del cafetero en el Bernabéu.

"James no es irresponsable, se entrena todos los días igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismo, 'todos somos iguales', para darle motivación a los suplentes. Ellos tienen sus 3 o 4 jugadores que siempre entran", explicó Asprillia en primera instancia, aunque luego quiso ir más allá.

Faustino Asprilla | Getty Images

"Hay jugadores que vienen de abajo en el Real Madrid y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién... Hay que respetar un poquitico. James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer mierda a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo...", sentenció el exfutbolista del Parma, Newcastle y del combinado colombiano, entre otros.