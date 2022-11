Las elecciones a la presidencia a Brasil ha levantado una enorme dicotomía en el deporte del país entre futbolistas que se han posicionado junto a Lula da Silva o, en contraposición, a favor de Jair Bolsonaro.

El escrutinio resultó favorable para el primero, que ganó en los comicios con un 50,9% de los votos contabilizados, por un 49,1% de su rival.

Neymar estuvo en el ojo del huracán por su defensa a ultranza a Bolsonaro, pero otra leyenda del fútbol brasileño ha cruzado la línea de lo cívico.

Donato Gama da Silva, exjugador de Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña, ha pedido una "intervención militar" en Brasil para que el comunismo "no vuelva al poder".

A través de un texto publicado en su cuenta de Instagram, que una vez eclosionada la polémica ha cerrado, ha llamado a la "guerra" y ha pedido a sus seguidores que no se "rindan".

"La guerra no ha terminado todavía. El pueblo brasileño se despertó. No va a quedar así. Si la gente sale a la calle, se puede hacer una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No se rindan", reza su texto.