A Messi no le están dejando disfrutar de su primer premio The Best. El argentino ha recibido una crítica de un compatriota, de alguien que le dirigió en el Barcelona y en la selección argentina.

"Messi no tuvo el año para estar entre los mejores", opina el 'Tata' Martino sobre su exjugador en 'TUDN MEX', que quedó por delante de Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo en las votaciones.

Actualmente, Martino es el seleccionador de México. Otorgó sus votos para el premio The Best a Virgil Van Dijk en primer lugar, a Frenkie De Jong en segundo lugar y a Eden Hazard en tercer lugar.

