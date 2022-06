Igor Denisov ha dicho 'basta'. El excapitán de la selección rusa de fútbol ha decidido no quedarse de brazos cruzados y es uno de los primeros deportistas rusos de élite que ha plantado cara al presidente de su país, Vladimir Putin. Denisov ha pedido las tropas rusas detengan la invasión del territorio ucraniano.

La realidad es que pocas personalidades de Rusia con la relevancia del exjugador del Zenit San Petersburgo y Dinamo Moscú se habían posicionado públicamente en contra de Putin. "Estos hechos son un desastre. Un completo horror", declaró el excapitán y 56 veces internacional con la selección de Rusia.

Denisov todavía vive en su país natal y es consciente de que sus declaraciones pueden acarrear graves consecuencias en estos momentos. "No sé, a lo mejor me arrestan o me asesinan después de estas palabras, pero estoy hablando de las cosas como son", apuntó en una entrevista concedida al canal de YouTube 'Nobel'.

El exfutbolista ruso no ha escondido su petición directa a Putin para que detenga la guerra. "Yo incluso le dije: 'Estoy dispuesto a arrodillarme ante usted'. Yo soy un tipo orgulloso... Estaba dispuesto a arrodillarme para que lo parara todo ¿Qué importa la vida de una persona? ¿Quién es Denisov?", comentó.

Denisov consideró "correcta" la exclusión de la selección de la repesca mundialista y de los clubes rusos de las competiciones europeas, ya que "todos" los rusos con responsables de lo que ocurre en Ucrania. "Si nuestro país entró allí, yo considero que es nuestra culpa común", sentenció exfutbolista de 38 años de edad.

"Si yo digo que esto es incorrecto, nada cambiará. Lo dicen mil personas, nada cambiará. Un millón, nada cambiará. Sólo cuando todos, los 140-150 millones, entiendan a que esto es incorrecto, seguramente, algo cambiará. Incluso ahora tengo miedo. Pero no puedo no decirlo. Yo no pienso esconderme o escaparme a algún sitio. No lo necesito, ¿pero cómo puedo callarme si es lo que siento?", concluyó.