Cristiano Ronaldo finalmente no se movió del Manchester United en el mercado de fichajes. Su deseo era marcharse a un equipo que jugara la Champions, el deseo del club parece que también era que saliera, pero finalmente no hubo acuerdo y seguirá en old Trafford.

Son varios los clubes que salieron como posibles candidatos. El Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund, el Nápoles... esos son algunos de los nombres que aparecieron.

Ahora 'Amazon Video' ha desvelado unos supuestos mensajes entre Cristiano y Lucian Spalleti, entrenador del Nápoles. En ellos hablaban de la posibilidad de que el portugués volviera a la Serie A.

"¿Me entrenarías?, ¿estás listo?", le habría preguntado el portugués. A lo que el técnico habría respondido afirmativamente: "Estoy listo. Si vienes, te entrenaré encantado".

Finalmente la opción Nápoles no se dio para Cristiano, que se ha quedado en el United a las órdenes de Erik Ten Hag. Y aunque no ha sido titular en los primeros partidos de Premier League, al atacante se le ha visto implicado en cada calentamiento previo a los partidos alentando a sus compañeros.

Cristiano, uno de los mejores goleadores de la historia, seguro que acabará siendo importante en un United que necesitará de su eficacia de cara a portería.