España, la supercampeona del fútbol: primer país en ser ganador vigente del Mundial masculino y femenino, de la Eurocopa y del oro olímpico

Los detalles Por primera vez en la historia, un combinado nacional defenderá el trono en las cuatro principales competiciones internacionales del deporte rey.

España se consolida en la cima del fútbol mundial tras ganar su segunda Copa del Mundo al vencer a Argentina en Nueva York. El gol de Ferrán Torres en el minuto 106 devuelve a la Roja al trono que ocupó en 2010. Este triunfo no solo es histórico por la segunda estrella, sino porque España domina en todas las categorías y competiciones. La selección absoluta es campeona del mundo y de Europa, además de campeona olímpica tras ganar el oro en París 2024. En el ámbito femenino, España también destaca tras su victoria en el Mundial de Australia 2023. En los próximos años, los equipos españoles serán los rivales a batir en diversos torneos internacionales.

España está en la cumbre del fútbol mundial. Lo está desde este domingo después de que el combinado dirigido por Luis de la Fuente se hiciese con su segunda Copa del Mundo tras imponerse a la Argentina de Leo Messi. El tanto de Ferrán Torres en el minuto 106 en Nueva York devuelve a la Roja al trono que ya alcanzó en 2010.

Sin embargo, la victoria en el MetLife Stadium no solo es histórica por la segunda estrella. También lo es porque, desde este domingo, el fútbol español domina en todas las categorías y todas las competiciones.

La Selección absoluta es, a la vez, campeona del mundo y de Europa tras el triunfo en la Eurocopa de 2024. Eso ya sucedió con el Mundial de 2010 y las eurocopas de 2008 y 2012. Sin embargo, en esta ocasión, España también llega como vigente campeona olímpica, pues el equipo dirigido por Santi Denia se hizo con el oro en los JJOO de París 2024 tras ganar a la anfitriona, Francia, en la final en el Parque de los Príncipes.

Pero el éxito del fútbol español no solo se circunscribe al ámbito masculino. También dominamos en el femenino tras la victoria de España en el Mundial de Australia 2023, donde el equipo entonces dirigido por Jorge Vilda se impuso a Inglaterra con el famoso gol de Olga Carmona en Sídney.

España, el rival a batir

Los diferentes equipos de España serán, sin duda, los rivales a batir durante los próximos cuatro años. La primera gran cita será en 2027, donde Brasil acogerá un Mundial femenino en el que las de Sonia Bermúdez serán las grandes favoritas.

En 2028 le tocará a la absoluta masculina defender el título de campeón de Europa. Lo hará en el Reino Unido e Irlanda, teniendo a Inglaterra como principal amenaza en un torneo que jugará en casa. También defenderemos ese mismo verano el oro olímpico en los JJOO de Los Ángeles.

Y la gran cita llegará en 2030. España organizará con Portugal y Marruecos el próximo Mundial y llegará como vigente campeona. Teniendo en cuenta la extraordinaria juventud de la plantilla, los de Luis de la Fuente serán, de nuevo, el rival a batir, y buscarán defender el trono en casa. El camino hacia la tercera estrella ya ha comenzado.

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