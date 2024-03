En la rueda de prensa previa al España - Brasil que se disputará en la noche de este martes en el Santiago Bernabéu, Vinicius Jr. se desarmó.

El brasileño, víctima de racismo desde que llegó a España, rompió a llorar ante los medios asegurando que él solo quiere "jugar al fútbol".

Esta imagen del jugador del Real Madrid congeló a los periodistas presentes en la sala, llegando a emocionar a algunos.

Una de ellas fue la japonesa Kiyomi Nakamura, que quiso preguntarle de dónde saca la energía para continuar... pero no pudo contener las lágrimas.

"Cuando necesitas tener más fuerza en tu mente, ¿en qué o quién piensas?, ¿qué te ayudo para ser tan fuerte?", le planteó la nipona antes de que Vini le agradeciese la pregunta.

En declaraciones a 'Jugones', Nakamura explicó qué le había pasado: "Antes del Mundial de Rusia hice varios reportajes de las personas cercanas a Vini y pude ver las dificultades que pasó, pero las enfrentó y ganó".

"Si no existiese el racismo, con él estaría todo perfecto. No diría que lloraba, pero me he emocionado mucho", añadió la japonesa.