Vinicius Jr ha roto a llorar al hablar del racismo. El jugador brasileño, en la previa del partido contra España, ha denunciado el racismo que sufre en el fútbol: "Es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los 'negros' que están en el mundo... Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo... No solo en España, también en el mundo".

"Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas que mejorar, aún tengo 23 años, y es un progreso natural... Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas. Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando", ha dicho el jugador del Real Madrid.

Asegura que lo más "frustrante" es que los racistas "se vayan sin que pase nada": "En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo".