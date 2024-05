Un aficionado del Real Madrid dejó de ver el partido del Real Madrid contra el Bayern Munich justo antes de la remontada... y revivió la misma situación que contra el Manchester City. Dejó de ver el choque justo antes de los goles de los blancos.

Y en esta ocasión lo vivió ante las cámaras de 'El Chiringuito': "El día del City de las semifinales me salí y marcó el Real Madrid... fueron dos goles muy seguidos. Y seguí hablando con mi mujer por teléfono y marcó otro gol. Le dije que no le colgaba".

Y justo en ese momento, la locura. Se escuchan los gritos del estadio del segundo tanto del Madrid, el de la remontada. Y este aficionado se vuelve loco. Acababa de vivir un momento mágico ante las cámaras de 'El Chiringuito'.

"El Madrid me debe un viaje a la final, no me j***", gritaba de emoción.