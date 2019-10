¿Leo Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Es la pregunta que se hacían en 'El Chiringuito', un debate que dejó opiniones para todos, pero que dejó un cara a cara tremendo entre dos tertulianos.

Edu Aguirre y 'Lobo' Carrasco tienen posiciones enfrentadas, visiones totalmente opuestas sobre quién debe ganar el Balón de Oro. Aguirre defiende que lo debe ganar Cristiano Ronaldo, mientras que Carrasco cree que el galardón debe ser para Messi.

Los números o la mentalidad de ambos jugadores entraron en un debate tremendamente intenso. "La imagen de Messi en este año es caer en Anfield, caer en la Copa América y caer en Mestalla. Es la imagen de un perdedor", defiende Aguirre.

"El fútbol no es solo mentalidad y goles, es ser un futbolista con un balón. Los meneos que está metiendo Messi en el Bernabéu son para sonrojarte y no hablar en toda tu vida. No hay un futbolista que juegue mejor que él", asegura Carrasco.