Jordi Alba estuvo a punto de marcharse cedido al Inter de Milán a última hora de mercado. Sin embargo, el futbolista no aceptó la propuesta y prefirió quedarse en el Barça a pesar de que no parte como titular para Xavi Hernández en la posición de lateral izquierdo.

Alba ha hablado esta tarde en un acto celebrado en el Pabellón de la Vall d'Hebrón de Barcelona y ha dejado un durísimo mensaje: "Siempre me gusta ir de cara, a algunos no les gusta pero yo soy así".

"Llevo muchos años en el club y también he pasado por momentos en los que no he jugado. Ahora no he tenido esos minutos, pero he intentado animar al grupo en todo lo que he podido. El ambiente es extraordinario", dice el lateral zurdo.

Asegura que su estado físico sigue mejorando desde que comenzó la temporada: "Está claro que la competencia nos hace mejores. Pero siempre intento estar al 100%, haya quien haya. Poco a poco estoy cogiendo la forma y cada vez me encuentro mucho mejor".

"Mi pensamiento siempre ha sido estar en el Barça, porque me veo capacitado para estar aquí los años que me quedan de contrato. Creo que siempre he mostrado mi compromiso. Pero las decisiones del club son las que son y nunca me voy a meter en ese tema", ha detallado.

Y cerró con su frase más contundente, afirmando que él siempre "va de cara": "A mí me gusta ir de cara y que me vayan de cara. No tengo más que decir, aunque me gustaría decir más. En este mundo del fútbol ya no me sorprende nada".

Alba ha tenido por delante en este comienzo de temporada a Alejandro Balde. Además, el Barça ha fichado a Marcos Alonso para esa posición. Parece claro que el lateral no contará con muchos minutos... pero todo puede pasar. Alba ha sido el lateral izquierdo titular del Barça en los últimos años y ahora quiere recuperar esa titularidad.