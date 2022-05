Brandon Ashton se convirtió en el verdadero rey de la fiesta del Manchester City. El utillero y 'doble' de Pep Guardiola enloqueció con la conquista de la Premier League y no dudó a la hora de deslizarse por el suelo del vestuario en paños menores durante la celebración del título.

Todos los integrantes de la plantilla se abrieron para hacer un 'pasillo' a Ashton, totalmente desatado en el vestuario local del Etihad Stadium después de vivir la remontada épica de su equipo en los últimos instantes del encuentro ante el Aston Villa por tres goles a dos.

Las imágenes rápidamente se hicieron muy virales en redes sociales y el utillero con un aspecto físico muy similar al técnico catalán ya es uno de los ídolos de los aficionados 'citizens'. Invasión de campo inlcuida, la locura se repartió por todos los rincones de la ciudad.

Se trata de la cuarta liga en cinco años para el Manchester City de Pep Guardiola. Solo el Liverpool consiguió arrebatar una de ellas a los 'blue sky' en el último lustro, unos números impresionantes para el técnico catalán desde su llegada a los banquillos de la Premier League.

The dressing room moment you’ve all been waiting for… 😂😭 pic.twitter.com/CBiRghWruU