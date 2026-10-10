Ahora

Real Madrid 1-0 Villarreal

Diomandé salva al Madrid tras una expulsión increíble de Vinícius

El marfileño se estrenó como goleador blanco y el brasileño dobló la ventaja pero un tirón de pelo a Saliba le costó la roja y el gol anulado en la misma jugada. Una secuencia surrealista.

Vinícius ViníciusGetty

El Real Madrid ha sumado tres puntos de auténtico oro frente al Villarreal. Los primeros 60 minutos de encuentro fueron muy tibios. Ni blancos ni groguets lograban generar ocasiones de mucho peligro y, en consecuencia de ello, el marcador no se movía.

NOTICIA EN DESAROLLO**

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez enarbola la figura de Maricarmen para lanzar la precampaña y recuerda que PP, Junts y Vox tumbaron los decretos de vivienda
  2. La acampada de Sol se mantiene firme tras dos semanas y con la llama de la protesta viva después de la muerte de Maricarmen
  3. Trump, a la carrera ante las elecciones: promete abaratar el diésel, presume del petróleo venezolano y amenaza a Irán
  4. Mucho por resolver en Ceuta: la ciudad autónoma se prepara para la visita de los reyes con El Guano aún sin desalojar
  5. Sin efectos prácticos: el alto el fuego en Gaza cumple un año mientras los ataques de Israel ya suman 1.500 muertos
  6. Salvador Romero, el protagonista del timo de los billetes dorados y la promesa de una fortuna millonaria: "No he estafado ni he mentido"