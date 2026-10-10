Diomandé salva al Madrid tras una expulsión increíble de Vinícius

El marfileño se estrenó como goleador blanco y el brasileño dobló la ventaja pero un tirón de pelo a Saliba le costó la roja y el gol anulado en la misma jugada. Una secuencia surrealista.

El Real Madrid ha sumado tres puntos de auténtico oro frente al Villarreal. Los primeros 60 minutos de encuentro fueron muy tibios. Ni blancos ni groguets lograban generar ocasiones de mucho peligro y, en consecuencia de ello, el marcador no se movía.

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