Surrealismo en el Bernabéu: ¡Expulsado Vinícius por tirar del pelo a Saliba justo después de marcar gol!

El brasileño acababa de poner el 2-0 pero el colegiado del encuentro revisó la jugada. El veredicto, gol anulado y tarjeta roja para Vinícius en lo que es ya una de las imágenes de la temporada.

Es ya una de las imágenes de año en el fútbol mundial. Vinicius Jr, suplente ante el Villarreal, se acababa de reivindicar ante todo el Santiago Bernabéu poniendo el 2-0 y sentenciando el encuentro en el minuto 72. José Mourinho había dejado una imagen tremenda yendo a celebrar con el extremo carioca.

Pero todo se torció en cuestión de segundos. Díaz de Mera fue al monitor del VAR a revisar la jugada previa al gol. Instantes después, el colegiado le mostraba la tarjeta roja a Vinícius expulsándolo y anulando el gol que había marcado hacía escasos segundos.

Vinícius, incrédulo, perdió los papeles y fue directo a por el árbitro. El acta podría ser determinante en la sanción al brasileño, que de haberle dicho algo grave al árbitro, podría enfrentarse a un duro castigo en los próximos partidos.

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