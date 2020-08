No es el único, pero el nombre de Diego Simeone es, como pasa en las situaciones contrarias, uno de los que más se está mencionando en la búsqueda de responsables del nuevo fracaso del Atlético de Madrid. Los rojiblancos se despidieron de la Champions League ane el Leipzig tras un partido que dejó no pocas lecturas.

La primera, el motivo por el cual el Cholo dejó a Joao Félix en el banquillo. En un curso en el que el luso se está adaptando, es habitual que Simeone o bien le elija como cambio si juega de inicio. En esta ocasión, ni siquiera fue de la partida.

Y en cuanto salió, el Atlético lo notó. Lo notó porque, defienda más o menos, Joao Félix es posiblemente junto con Yannick Carrasco el jugador con más talento individual de la plantilla. En Champions, en cuartos, el talento ha de estar en el campo.

El mejor Atlético, cuando perdía 1-0

Cuando estuvo era relativamente tarde, con el Atlético perdiendo por 1-0 ante el Leipzig gracias al gol de Dani Olmo. Y cuando estuvo, los rojiblancos pegaron un notable salto en su juego que les llevó al empate tras una gran jugada de Joao. El joven luso se encargó de tirar, y transformar, el penalti que él provocó.

Fue el arreón de un equipo que perdía y que, en cuanto empató, volvió a dar un paso hacia atrás. Porque el Atleti salió como sale en muchos partidos: a esperar bien ordenado atrás y a ver qué pasa. Lo que pasó fue que el Leipzig acumuló tantos jugadores en campo rojiblanco al estar tan atrás la defensa y las líneas de presión que ni sin balón ni con él los del Cholo estaban cómodos.

Simeone y su pesadilla con la estrategia de tres centrales

Sin él, y a pesar de que Jan Oblak no hizo ni una intervención milagrosa como las que muchas veces realiza, el Atlético era incapaz de predecir el juego de un Leipzig que jugaba como máximo en dos toques. Con la estrategia de tres centrales que tanto daña al equipo de Simeone, el equipo alemán fue, sencillamente, mejor.

Lo fue tanto en ataque como en defensa, salvo los minutos contados en los que el equipo del Cholo fue por detrás en el marcador y apretó el acelerador. En esos instantes llegaron dos cambios en el Atleti (el tercero fue Felipe casi en el descuento), a pesar del evidente cansancio de futbolistas como Carrasco.

¿Pensaba Simeone en una hipotética prórroga cuando logró el empate y por eso reservó sus cambios? Nunca habrá respuesta a esa pregunta.

La 'pantera' Costa, un minino ante Upamecano, y ante otros muchos

Como se expuso al comienzo, no es el único nombre que sale a la hora de buscar responsables. Otro es el de Diego Costa. El 19 no le ganó ni una sola vez a un imperial Upamecano y disparó cero veces a portería. De hecho, apenas miró a ella al jugar de espaldas casi todo el tiempo que estuvo en el campo.

Su acción más destacada estuvo a punto de costarle muy cara al Atlético, pues sin balón le soltó una patada a Upamecano fruto de la desesperación que bien podría haberle costado una tarjeta amarilla... o algo más.

No es ni mucho menos una buena noticia que tu delantero titular en Champions no remate ni una sola vez entre palos. Tampoco que no tenga ni una ocasión de hacerlo. Menos todavía que Álvaro Morata, que entró al verde por Costa, sufriera los mismos problemas que su compañero. De nuevo la falta de gol, y de intención ofensiva.

Koke, Herrera, Saúl... flojísimo mediocampo

Y es que él es el ejemplo de que desde el banquillo se falla pero también que en el verde hay a veces que no se tiene el día. Héctor Herrera no estuvo en el ritmo de partido, a Koke le faltaron velocidad, atrevimiento y visión de juego para ver líneas de pase verticales, Saúl tampoco estuvo fino... y así con todos salvo con Savic, Giménez, Carrasco y Joao Félix.

Así acaba, de nuevo en Lisboa, la temporada europea del Atlético en esta temporada 2019-20. Acaba con un 2-1 ante el Leipzig (sin Werner), gran equipo con un Nagelsmann que se ha cargado a Mourinho y Simeone, pero que de nuevo acaba dando la sensación de que el equipo de Simeone podía haber dado más de sí.

¿Fin de ciclo en el cholismo?

El Cholo es uno de los grandes señalados tras esta nueva decepción en Champions, que pone el broche de una campaña en la que el Atlético cumplió el 'trámite' de estar entre los cuatro primeros de LaLiga y cayó eliminado ante la Cultural Leonesa, un Segunda B, en Copa del Rey.