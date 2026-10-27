Así recibió Iribar a Unai Simón como mejor portero del mundo tras el Balón de Oro: "Sobran las palabras"

Así recibió Iribar a Unai Simón como mejor portero del mundo tras el Balón de Oro

Unai Simón, reciente ganador del reconocimiento a mejor portero del mundo en la gala del Balón de Oro de 2026, fue recibido al día siguiente por José Ángel Iribar, toda una institución del deporte y del club.

De número 1 a número 1. Así definen el momento en el que José Ángel Iribar, el 'Txopo', recibía a Unai Simón después de convertirse en mejor portero del mundo, galardón que recibió durante la gala del Balón de Oro. "Sobran las palabras". Y lo cierto es que sobran. El emotivo encuentro, cargado de abrazos y sonrisas, tuvo lugar la mañana después de la ceremonia, en la que Unai también tuvo palabras para quien ha sido una referencia para él.

"A sus 83 años seguimos recordando los que nos ha dado, nos da y nos seguirá dando", señaló, en referencia al que ha sido el jugador con más partidos en la historia del club, portero de 1962 a 1980, y actual presidente de la asociación de veteranos del Athletic.

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